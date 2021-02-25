Чемпион UFC Блахович рассказал о «легендарной польской силе»

Чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович рассказал, как собирается победить новозеландского бойца MMA Исраэля Адесанья. По словам Блаховича, ему поможет легендарная польская сила. Об этом он сообщил в четверг, 25 февраля, в интервью РЕН ТВ.

«Я одержу победу. Я верю, что я одолею его. Потому что я лучше него как борец. Он никогда не выходил на ринг против кого-то вроде меня. Он не чувствовал этой легендарной польской силы прежде, но теперь узнает, что это такое, я ей воспользуюсь <…> И я уверен, что одержу над ним победу и стану первым, кто нокаутирует его», — заявил Блахович.

Он отметил, что собирается использовать для победы все средства, которыми он обладает. Чемпион UFC также назвал стиль ведения боя своего противника «странным».

«Я верю в свои силы, и мои навыки намного лучше. Я готов ко всему, что он готовит: к его странному стилю, быстрым движениям, странным ударам. Я буду готов к этому, и я сделаю всё, что в моих силах, в этом поединке», — объяснил боец.

При этом Блахович подчеркнул, что не испытывает никакой неприязни к своему сопернику и уважает его.

«Между нами нет никакой вражды. Сейчас. Посмотрим, что будет потом. Может, он попытается испортить отношения потом. Но я так не думаю. У меня много уважения к нему. Посмотрим, что произойдет на пресс-конференции, когда я встречу его. Что он скажет тогда. Я готов к тому, что он начнет распространять грязь, и всему подобному. Но я также могу ему ответить в лучшем виде», — рассказал чемпион UFC.

Кроме того, боец обратился к своим русским фанатам, которым пожелал удачи. По мнению Блаховича, удача — самое важное в жизни.

«Потому что, если у вас есть удача, у вас есть деньги, здоровье, хорошие друзья - всё идеально. А начинающим борцам я пожелаю верить в свои мечты, никогда не переставать верить в себя и никогда не сдаваться. Это то, что я хочу пожелать своим русским фанатам и братьям», — подытожил боец.

Турнир UFC 259 пройдет 6 марта. Титульный поединок в полутяжелом весе возглавят Ян Блахович против чемпиона промоушена в среднем весе Исраэля Адесаньи. Для новозеландского бойца этот поединок станет дебютным в полутяжелом весе.

Телеканал РЕН ТВ будет транслировать в прямом эфире главные бои UFC 259.

В августе прошлого года Адесанья вошел в десятку лидеров в рейтинге сильнейших бойцов видеоигры EA Sports UFC 4. На первом месте оказалась чемпионка UFC в полулегком и легчайшем весе бразильянка Аманда Нуньес, а на втором — чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс. Третье место занял абсолютный чемпион бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов.