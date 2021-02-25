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Названы виновные в перебоях с поставкой газа в дома Кургана

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В правительстве Курганской области определили виновных в перебоях с поставками сжиженного газа в многоквартирные дома Кургана. По словам директора регионального департамента строительства Ирины Саблуковой, нарушения допустило ООО «Газэнергосеть Оренбург». Мэрия города в этом вопросе заняла пассивную позицию.

Представитель правительства заявила, что поставщик постоянно нарушает условия контракта и объясняет это тем, что есть долги населения, а потому считает, что эта деятельность экономически нецелесообразна. Спор рассматривается в суде.

Ситуацию взяли на контроль в администрации области. Власти региона проводят мониторинг домов, которые остались без газа. В данный момент продолжается поэтапная заправка и подключение домов.

ИА «Ура.ру» не смогло получить оперативный комментарий от руководства ООО «Газэнергосеть Оренбург». В пресс-службе администрации Кургана пообещали предоставить комментарий чуть позже.

Ранее сообщалось, что жители некоторых домов в Кургане были вынуждены сидеть без газа несколько дней. Областная прокуратура заинтересовалась деятельностью компании.

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