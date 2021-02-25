Женщина и двое детей отравились угарным газом в Симферополе

Следователи проводят проверку по факту отравления женщины и двоих детей угарным газом в Симферополе. Пострадавшие теряли сознание в собственной квартире.

Инцидент произошел в доме по улице Лизы Чайкиной. Женщина и дети 7 и 12 лет пожаловались на ухудшение самочувствия. Их доставили в медицинское учреждение, пишет ИА «Крыминформ». Так как пострадавшие не нуждались в экстренной помощи, их отпустили домой. Медики выявили признаки отравления угарным газом легкой степени.

Глава семьи пояснил, что никакие работы с газовым оборудованием в квартире не проводились. Следователи привлекут к проверке специалистов газовых и контролирующих служб для установления обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Орловской области угарным газом насмерть отравились две женщины пенсионного возраста.