Алиев прокомментировал ситуацию в Армении

Армения никогда не была в таком плачевном положении, к такой ситуации ее привели руководители страны. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии предоставления квартир семьям погибших в ходе боевых действий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе в четверг, 25 февраля.

«Армения никогда не была в таком плачевном положении. Это их руководители поставили их в такое положение. И лидеры хунты (объединений. — Ред.), руководившей Арменией 20 лет, — хунта Кочарян–Саргсян, и пришедшее после нее правительство», — приводит агентство Azertag его слова.

Политик также назвал кризисной текущую ситуацию в Армении.

«Что касается послевоенного периода, то сейчас все видят, что Азербайджан развивается, начались восстановительные работы (в Карабахе. — Ред.), а в Армении кризис, обвиняют друг друга, огрызаются друг на друга», — сказал он.

Алиев добавил, что «иностранные представители всегда говорили» Баку, что армянское общество «демонстрирует единство и что в армянском обществе существует национальное единство». Теперь мы видим, «где находится это национальное единство», заключил он.

Президент подчеркнул, что Азербайджан не допустит возникновения какой-либо опасности для себя и граждан, которые вернутся на земли, перешедшие под контроль Баку в Карабахе.

Оппозиция обвиняет премьера в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Глава армянского кабмина считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе. Он заявил, что народ должен решить, уходить ему в отставку или нет.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Политик назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого он освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.