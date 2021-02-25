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В минобороны Армении заявили о недопустимости вовлечения армии в политику

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Любые попытки вовлечь Вооруженные силы в политические процессы недопустимы. Об этом в четверг, 25 февраля, заявили в минобороны Армении.

«Армия — аполитичная структура, любые попытки вовлечь Вооруженные силы в какой-либо политический процесс недопустимы», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что ВС Республики Армения полностью защищают границы страны, обеспечивая безопасность граждан. Министерство подчеркивает, что любая попытка угрозы стабильности Армении потребует незамедлительной реакции ведомства.

Обращаясь к военным, глава армянского правительства призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

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Ранее в четверг Пашинян освободил от должности начальника Главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Премьер назвал это попыткой военного переворота.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении решила оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. В настоящее время в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

23 февраля в Ереване были задержаны 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С того момента в стране продолжаются акции протеста. Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства отмечал, что соглашение — единственный способ завершения кровопролития.

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