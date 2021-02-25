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Лыжник Клебо выиграл золото в спринте на чемпионате мира

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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в финале спринтерской гонки классическим стилем. Спортсмен 25 февраля выиграл золото чемпионата мира в немецком Оберстдорфе. Россиянин Александр Большунов финишировал четвертым.

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Клебо преодолел дистанцию за 3 минуты и 1,3 секунды. Вторым стал норвежец Эрик Вальнес, третьим — Ховальд Туагбель, пишет «Спорт-Экспресс».

Александра Большунова от первого места отделили 5,92 секунды. Результаты спринта позволили ему выйти в финал спринтерской гонки классическим стилем.

Россиянин Сергей Устюгов занял пятое место.

5 февраля стало известно, что Большунов гарантировал себе первое место в общем зачете Кубка мира, став первым в современной истории России двукратным победителем турнира. Как рассказал тренер спортсмена Юрий Бородавко, Большунов сдержанно отреагировал на новость о досрочной победе в Кубке мира.

24 февраля сообщалось, что Большунову может грозить штраф и дополнительное наказание по очкам на Кубке мира за конфликт с финским соперником Йони Мяки на шестом этапе Кубка мира в Лахти.

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