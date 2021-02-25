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«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Ульяновской области

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В ближайшие сутки в Ульяновской области ожидаются сильные осадки. В регионе объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, снегопад начнется в ближайшее время и сохранится ночью и днем 26 февраля. Об этом сообщает ulpravda.ru. Местами осадки будут достаточно сильными. На дорогах образуются снежные заносы.

Ранее сообщалось, что в Москве в марте прогнозируют резкую и частую смену погодных условий. Температура воздуха будет нестабильной. В ночь на 28 февраля в столице температура опустится до –6 градусов. Ожидается сильная гололедица.

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