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Пашинян призвал начальника генштаба добровольно покинуть должность

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе митинга своих сторонников в четверг, 25 февраля, сообщил, что предложил начальнику главного штаба ВС Армении Онику Гаспаряну добровольно уйти в отставку.

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«Я поговорил сегодня с президентом Армении. Если он не подписывает мое предложение об увольнении Гаспаряна, то что, он присоединяется к госперевороту? Пусть Оник Гаспарян сам напишет заявление и уйдет, не надо вести к потрясениям. Я не позволю, чтобы он вывел армию против народа», — передает его слова корреспондент «Известий».

Обращаясь к военным, глава армянского правительства призвал всех солдат и офицеров заниматься охраной границ и территориальной целостности страны. По словам Пашиняна, народ не допустит военного переворота в Армении.

Ранее в четверг Пашинян освободил от должности Гаспаряна, который вместе с 40 высокопоставленными офицерами потребовал его отставки. Премьер назвал это попыткой военного переворота.

В этот же день корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении решила оставаться на площади Свободы в центре Еревана до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. В настоящее время в Ереване проходят акции сторонников и противников Пашиняна.

Президент Армении Армен Саркисян призвал все политические силы и органы власти действовать строго в рамках конституции. Он отметил, что ищет пути мирного урегулирования ситуации.

23 февраля в Ереване были задержаны 57 человек у комплекса правительственных зданий на акции протеста с требованием отставки Пашиняна. В тот же день тысячи сторонников движения заблокировали здание полиции Армении. Они требовали встречи с главой ведомства и ответа за бесчинства, которые устроили полицейские.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С того момента в стране продолжаются акции протеста. Документ, который подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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