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Haval раскрыл название нового кроссовера для России

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Китайский автопроизводитель Haval приступил к сертификации нового кроссовера для российского рынка. В компании модель назвали Jolion.

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Как сообщает 25 февраля портал «Китайские автомобили», имя Jolion образовано от английских слов joy («радость») и lion («лев»). Выпуск нового кроссовера для России должны наладить на предприятии в Тульской области.

Длина новинки составляет 4480 мм. Автомобиль будет предлагаться с 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 150 л.с. Коробки передач две: шестиступенчатая механическая и семиступенчатая роботизированная трансмиссия. Кроссовер будет доступен исключительно с приводом на передние колеса.

21 января сообщалось, что Haval отзывает с российского рынка для ремонта 16 075 автомобилей моделей F7 и F7X, реализованных с мая 2019 года по январь 2021 года.

В результате воздействия низких температур на некоторых автомобилях нарушается герметичность топливной системы.

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