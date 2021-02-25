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Более 100 тыс. человек проголосовали за установку памятника на Лубянке

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Около 110 тыс. москвичей приняли участие в голосовании, посвященном установке памятника на Лубянской площади в Москве. Об этом 25 февраля свидетельствуют данные опроса сайта «Активный гражданин».

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Отмечается, что жителям города предлагается выбрать, кому из двух исторических деятелей нужно поставить монумент: Александру Невскому или Феликсу Дзержинскому. Пока голоса москвиче разделились практически поровну: 51% проголосовал за Невского, а 49% — за Дзержинского.

«Общественная палата Москвы вышла с инициативой провести голосование о возможной установке монумента на Лубянской площади. Ранее вопрос об уместности какой-либо крупной архитектурной доминанты в центре площади обсуждался на заседании палаты», — указано на сайте.

Голосование продлится до 5 марта.

О том, что голосование по вопросу установки памятника запустят 25 февраля на нескольких площадках, сообщал 19 февраля председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков. Отмечалось, что в шорт-лист вошли памятники Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому.

16 февраля в комиссии московской Общественной палаты по развитию гражданского общества и общественному контролю заявили, что предложат горожанам выбрать памятник для установки на Лубянке.

В тот же день председатель столичного парламента Алексей Шапошников отметил, что вопрос о памятнике следует вынести на референдум. По его мнению, возвращение того или иного культурного объекта на историческое место должно происходить с учетом мнения москвичей, архитекторов и историков. Также необходимо помнить об исторической справедливости.

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