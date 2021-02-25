ЦСКА прояснил ситуацию с Акинфеевым

Капитан московского футбольного клуба ЦСКА вратарь Игорь Акинфеев изолирован от команды после кубковой игры против «СКА-Хабаровск» из-за недомогания. Об этом 25 февраля сообщили в пресс-службе клуба.

«Наш вратарь был изолирован от команды, находится под контролем врачей клуба, которые в данный момент проводят необходимые обследования», — цитирует сообщение РЕН ТВ. У Акинфеева были признаки ОРВИ.

По данным «Газеты.ру», вратарь Илья Помазун уже присоединился к тренировкам на базе клуба. 24-летний спортсмен был арендован «Уралом» прошлым летом. ЦСКА решил досрочно отозвать голкипера в связи с болезнью основного вратаря команды Игоря Акинфеева.

21 февраля ЦСКА одолел «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. Встреча состоялась на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве и закончилась со счетом 2:0 в пользу столичной команды.