Самоизоляцию и масочный режим продлили в Омской области еще на 1 месяц

Режим повышенной готовности и масочный режим продлевается в Омской области. Ограничения будут действовать до 1 апреля. Решение приняли на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. До этого времени сохранится и режим самоизоляции для пожилых людей.

Ранее власти устанавливали срок режима повышенной готовности до 1 марта. Однако, как заявили ИА «Город55» в управлении Роспотребнадзора по региону, срок действия ограничений необходимо продлить из-за нестабильной эпидемиологической ситуации и сезонного роста заболевших ОРВИ.

Одновременно с этим оперативный штаб принял решение снять ограничения с гостиниц и аквапарков, которые смогут продолжать работу в привычном режиме с 10 марта. Конгрессно-выставочная деятельность разрешается со 2 марта.

В предыдущий раз оперативный штаб собирался 12 февраля. Тогда было принято решение о послаблении в работе театров и кинотеатров. Им разрешили заполнять залы не на 50%, а на 75%.