«Тинькофф Инвестиции» открыли счет для 10-миллионного инвестора на Мосбирже

«Тинькофф Инвестиции» открыли счет для десятимиллионного инвестора на Московской бирже. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем «Известиям» в четверг, 25 февраля.

Десятимиллионным инвестором стала клиент «Тинькофф» из Иркутска. Она несколько лет пользуется банковскими продуктами компании и недавно открыла брокерский счет через «Тинькофф Инвестиции».

Отмечается, что за всё время на Мосбирже физические лица открыли 16 млн брокерских счетов, четверть из них — клиенты «Тинькофф Инвестиций».

Сервис лидирует по числу активных клиентов (совершивших хотя бы одну сделку в месяц) с долей 56% — то есть каждый второй инвестор в России совершил сделку через него.

«Мы одни из первых сделали инвестиции доступными каждому — с мобильного телефона. Так «Тинькофф Инвестиции» выступили одним из драйверов появления нового класса инвесторов и формирования новой экономической реальности», — приводит пресс-служба слова директора сервиса Дмитрия Панченко.

Он добавил, что для компании 10 млн инвесторов — рубеж, который знаменует начало новой эпохи и показатель того, что розничные инвестиции становятся частью привычного образа жизни.

По его словам, с момента запуска «Тинькофф Инвестиции» стремятся к тому, чтобы инвестирование стало нормой жизни и как можно больше людей зарабатывали, развивая свою финансовую грамотность. Компания активно развивает образовательные и социальные сервисы, направленные на повышение финансовой грамотности и формирование профессионального сообщества.

В свою очередь, председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов поздравил всю финансовую индустрию «с этим знаковым событием», отметив, что оно стало возможным благодаря развитию удаленных сервисов, инвестиций в инфраструктуру и маркетинг, а также «верно выстроенному регулированию».

«Появление внутреннего инвестора важно для всей экономики, так как расширяет возможности российских компаний привлекать капитал на развитие бизнеса. Благодаря доступу на биржевой рынок россияне могут грамотно распоряжаться своими сбережениями, приумножать их», — считает он.

Он отметил важность того, чтобы частные инвесторы были осведомлены о рисках инвестирования, «принимали взвешенные решения, приходили на рынок с долгосрочными целями».

Частные инвесторы обеспечивают значительную часть оборотов на рынках биржи. Их доля в объеме торгов акциями составляет 42%, облигациями — 10,5%, деривативами — 42%, валютой — 14%. По данным Московской биржи за декабрь 2020 года, «Тинькофф Инвестиции» занимают первое место по числу зарегистрированных клиентов — 35% среди брокеров. Клиенты сервиса в прошлом году победили в четырех категориях: «Лучшие частные инвесторы на валютном рынке», «Лучший частный инвестор на фондовом рынке», «Лучший трейдер-капиталист» и «Лучший трейдер вечерней сессии».