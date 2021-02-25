Эксперт заявил об отсутствии связи между продолжительностью и тяжестью COVID-19

Сохранение симптомов COVID-19 не связано с тяжестью заболевания на начальном этапе. Об этом заявил в четверг, 25 февраля, профессор Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения Мартин Макки на брифинге Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ), трансляция которого велась в Facebook.

«Нужно отметить одну очень важную вещь: вероятность долгого течения COVID-19 не связана с тяжестью первоначальной инфекции. Некоторые люди с легкими симптомами в начале заболевания также могут долго болеть», — сказал он.

Как рассказал Макки, четверть людей, переболевших COVID-19, испытывали симптомы, которые не проходили в течение месяца и дольше. Приблизительно один из 10 пациентов с этим заболеванием может плохо себя чувствовать даже через 12 недель после начала COVID-19. Пациенты жалуются на разные комбинации совпадающих симптомов, часто это боль в груди и мышцах, утомляемость, тяжесть в голове и одышка.

«Мы начинаем понимать, почему у людей появляются эти симптомы, которые вызывают сохранение коронавируса в некоторых частях тела, защищенных от иммунной системы. Однако существует огромное разнообразие как характера симптомов, так и их тяжести», — рассказал эксперт.

Макки отметил, что работа с пациентами и их семьями поможет разработать новые способы поддержки, в том числе средства реабилитации и онлайн-помощи. Профессор также подчеркнул важность увеличения количества исследований по COVID-19.

Накануне вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил прогноз ВОЗ об окончании пандемии COVID-19 в 2022 году. По словам специалиста, предпосылки для окончания пандемии в следующем году есть, однако прирост случаев COVID-19 не прекратится.

16 февраля представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии коронавируса будут зависеть от нескольких критериев. В частности, число заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.

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