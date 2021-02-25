Лыжник Большунов стал четвертым в спринте на ЧМ в Германии

Российский лыжник Александр Большунов занял четвертое место в спринте классическим стилем на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе. Об этом 25 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо. Второе и третье место заняли два его соотечественника — Эрик Вальнес и Ховард Таугбель.

Россиянин Сергей Устюгов финишировал пятым.

Чемпионат проходит в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта.

Российские спортсмены в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают под названием RSF (Russian Ski Federation) и флагом Олимпийского комитета России.

Старший тренер российских лыжников Юрий Бородавко 14 февраля сообщал, что спортсмены по прибытии на соревнования получат нейтральную форму для выступления.

Ранее, 24 января, на этапе Кубка мира в Лахти российский лыжник Большунов на финише эстафеты вступил в стычку с финном Йони Мяки. Соперник подрезал Большунова, в результате чего россиянин толкнул Мяки. Из-за неспортивного поведения Большунова первую национальную команду лишили бронзовых наград в эстафете.