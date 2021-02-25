Акции розничной сети GameStop за сутки поднялись в цене на 100%

Акции GameStop поднялись за сутки в цене более чем на 100%. Рост произошёл на фоне новости об отставке финансового директора. Джим Белл покинет компанию 26 марта. Напомним, первый скачок был в январе, когда трейдеры с Reddit скупили акции розничной сети, передает телеканал «Известия». Тогда благодаря флешмобу стоимость бумаг взлетела более чем в 10 раз. Сейчас пользователи ждут «второй раунд» схватки с Уолл-стрит. Владельцев акций GameStop призывают не продавать бумаги.

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