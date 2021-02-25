Трое рабочих погибли при взрыве на предприятии в Сингапуре

Взрыв прогремел на территории компании Stars Ergng в Сингапуре, погибли три человека. Об этом 25 февраля сообщила на своем сайте газета Straits Times.

По ее данным, пять человек находятся в критическом состоянии. Взрыв произошел накануне вечером, 65 человек были эвакуированы.

В настоящее время личности троих погибших рабочих не установлены из-за полученных ими обширных ожогов. Предварительное расследование показало, что взрыв был вызван скоплением крахмала в замкнутом пространстве, а затем его контактом с источником возгорания.

Stars Ergng занимается системами противопожарной защиты. Комиссар по безопасности труда Силас Санг напомнил, что несколько лет назад после аналогичного случая были обновлены инструкции безопасности для работы с порошкообразными материалами.

«Это известный научный факт, что материалы в виде порошка могут быть взрывоопасными, когда они рассеиваются в воздухе в замкнутой среде. Картофельный крахмал — один из материалов, которые эта конкретная компания использовала для своей продукции. Со временем пыль может накапливаться, особенно при недостаточной вентиляции», — объяснил он.

В июле 2020 года пять человек погибли в результате обрушения башенного крана в провинции Аньхой на востоке Китая.