Грузинская оппозиция заявила о подготовке непрерывных акций протеста

Грузинские оппозиционные силы и их сторонники будут непрерывно проводить акции протеста, пока в республике не будут назначены внеочередные парламентские выборы. Об этом в четверг, 15 февраля, заявил лидер партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава.

«Завтрашняя акция является началом непрерывного протеста. Протест в первую очередь касается политзаключенных, внеочередных выборов, но вопрос стоит в более широком спектре», — цитирует его «РИА Новости».

Он уточнил, что протестующие будут разбивать палатки, проводить пикеты и организовывать «коридоры позора». Акции будут проходить перед зданиями государственных ведомств в разных городах Грузии.

По словам Угулавы, оппозиция намерена использовать все средства, предусмотренные конституцией страны, чтобы добиться проведения внеочередных выборов в парламент.

«Внеочередные выборы — это единственный выход из этого политического кризиса. Досрочные выборы означают прекращение политических преследований и немедленное освобождение политических заключенных», — добавил лидер партии.

Ранее, 23 февраля, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после ареста депутата Ники Мелии, председателя оппозиционной партии «Единое национальное движение», призвал все оппозиционные силы к началу диалога с властью о будущем страны.

За день до этого парламент Грузии утвердил состав нового кабмина во главе с членом правящей партии «Грузинская мечта», премьером Гарибашвили и его правительственную программу.

Прежний премьер Георгий Гахария на прошлой неделе объявил о своей отставке из-за разногласий с членами команды по вопросу Мелии, которого суд постановил арестовать из-за неуплаты залога.

Мелию обвиняли в организации и руководстве беспорядками и антироссийскими акциями летом 2019 года. Он был арестован, но по решению суда выпущен под залог, также Мелия должен был носить электронный браслет.

После выборов в парламент в прошлом году Мелия снова стал депутатом по партийному списку от «Единого национального движения». На одном из митингов, когда оппозиционеры требовали провести повторные выборы, в знак протеста он бросил электронный браслет в толпу митингующих.

Мелию задержали во вторник утром. Во время спецоперации полиция применила перцовый газ в здании офиса партии. Активисты пытались помешать аресту оппозиционера, забаррикадировав двери и окна его кабинета. В результате было задержано более 10 человек.

На прошлой неделе суд по делу о беспорядках на митинге в июне 2019 года санкционировал арест политика.