Названа необходимая для ремонта Капитолия после штурма сумма

Затраты на ремонтные работы Капитолия США составят не меньше $30 млн. Такую смету представил в среду, 24 февраля, штатный архитектор здания Конгресса Бретт Блэнтон.

«Статуи, фрески, исторические скамейки и оригинальные ставни — все пострадали в разной степени, в первую очередь от отложений перцового баллончика и остатков химических огнетушителей. Повреждение наших драгоценных произведений искусства и статуй потребует специальной очистки и консервации», — рассказал архитектор.

Блэнтон принял участие в специальных слушаниях, посвященных нанесенному зданию ущербу, они прошли в комитете по ассигнованиям палаты представителей Конгресса США. По словам, архитектора, на восстановление Капитолия уже выделены средства Однако сумма может возрасти.

Штурм Капитолия произошел 6 января, тогда сторонники на тот момент действующего президента США Дональда Трампа после митинга ворвались в здание конгресса. Жертвами беспорядков стали пять человек, в том числе полицейский.

21 февраля кандидат на пост главы минюста США — генеральный прокурор страны Меррик Гарленд пообещал привлечь к ответственности участников беспорядков в Конгрессе. По словам Гарленда, январские события это — «гнусное нападение», целью которого стал подрыв демократии и мирной передачи власти 68-му президенту штатов Джо Байдену.