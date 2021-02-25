Путин встретился с главой Торгово-промышленной палаты Катыриным

Президент России Владимир Путин в четверг встретился с главой Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергеем Катыриным. Об этом сообщается на сайте Кремля 25 февраля.

Катырин рассказал о существовании «Бизнес-барометра» — анонимного опроса предпринимателей. В ТПП организовали четыре этапа этого опроса, где от бизнесменов была получена обратная связь по принимаемым мерам. Тут же эту связь переправляли в соответствующие министерства, ведомства, Госдуму и получали реакцию от профильных министерств и ведомств.

Путин отметил, что в ТПП помогли не только предпринимателям лучше понять и более эффективно воспользоваться мерами поддержки, но и правительству — получить обратную реакцию от бизнес-сообщества.

«Совершенно верно. Это была наша задача», — подчеркнул глава ведомства.

Он напомнил, что ранее докладывал президенту о том, что Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП в год рассматривает больше дел, чем стокгольмский и лондонский суды. Он подчеркнул, что еще больше дел рассматривает только суд при Международной торговой палате в Париже.

«У нас уже больше 250 дел, которые рассмотрены по внутреннему третейскому разбирательству из регионов региональными уже нашими филиалами», — сказал Катырин, добавив, что сеть судов будет развиваться.

Он сообщил, что инстанция получает «для оценки регулирующего воздействия» более 2 тыс. нормативно-правовых документов. Однако в связи с тем, что в Москве представлены не все отрасли, важно, чтобы те, кто работает непосредственно в отрасли в регионах, могли донести до ТПП свою точку зрения. А ведомство могло ее «донести до тех, кто разрабатывает те или иные нормативно-правовые документы».

Ранее в четверг были обнародованы данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Согласно им, в России существенная часть малого и среднего бизнеса в нынешнем году продолжает испытывать трудности, а каждый десятый бизнес заявил о риске закрытия в этом году.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что из Резервного фонда правительства выделят порядка 7,8 млрд рублей на поддержку бизнеса. По его словам, это облегчит предпринимателям возможность получения кредита по ставке 3%, причем первые полгода бизнес может не платить ни основную сумму долга, ни проценты.

Накануне Мишустин сообщил, что Путин одобрил новые меры поддержки для бизнеса «ФОТ 3.0» — продление на год программы льготного кредитования под 3%