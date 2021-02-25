Более 120 тыс. коек для пациентов с COVID-19 занято в России

Более 120 тыс. коек для пациентов с коронавирусом занято в России, всего развернуто 156 тыс. коек. Такие данные в четверг, 25 февраля, привел министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В настоящее время в медицинских организациях развернуто 156 тыс. коек для лечения новой коронавирусной инфекции, из них занято более 120 тыс.», — отметил он в ходе селекторного совещания с регионами.

По словам главы Минздрава, месяцем ранее коечный фонд России достигал 256 тыс. коек, при этом занято было чуть более 70%.

Мурашко указал, что региональные власти должны сохранять противоэпидемические мероприятия в соответствии с ситуацией. Снимать ограничения, как добавил министр, следует взвешенно, чтобы не допустить распространения заболевания.

Кроме того, призывы граждан старше 60 лет к вакцинации должны идти более активно, подчеркнул Мурашко.

Ранее в этот же день в Роспотребнадзоре заявили, что весенний рост числа заболевших COVID-19 не ожидается. Эпидемиолог Александр Горелов подчеркнул, что для того, чтобы Россия приблизилась к нулевым показателям заболеваемости, необходимо сформировать иммунную прослойку минимум у 60% населения.

По данным оперштаба на 25 февраля, в РФ за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, это наименьшее число с 7 октября 2020 года. В Москве — 1406 новых пациентов.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.