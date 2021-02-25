Врач рассказал о рисках вакцинации пациентов с пересаженными органами

Вакцинация людей с пересаженными органами в некоторых случаях может оказаться неэффективной, рассказал директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 февраля.

«Мы должны перед вакцинацией понимать, в какой стадии находится процесс взаимоотношений организма с пересаженными органами, на каком уровне держится иммуносупрессия, чтобы прививка не оказалась неэффективной. Если дозы иммуносупрессии пока остаются большими, тогда просто не образуется достаточного количества антител», — сказал Готье.

В то же время он рекомендовал трансплантированным пациентам вакцинироваться от COVID при консультации с врачом.

В свою очередь, главный врач ГБУЗ «ГКБ №52 ДЗМ» Марьяна Лысенко заявила, что в части случаев трансплантируемые пациенты перенесли COVID значительно лучше, чем пациенты, у которых до встречи с коронавирусом не было проблем со здоровьем.

В этой связи она отметила, что до сих пор не существует однозначной модели пациента с COVID с предсказанием тяжести протекания его заболевания. В то же время она напомнила о группах риска, согласно которым пожилые люди тяжелее переносят заболевание COVID.

Ранее 23 февраля сообщалось, что беременным женщинам, у которых был подтвержден коронавирус или выявлено подозрение на наличие COVID-19, значительно чаще свойственны преждевременные роды.