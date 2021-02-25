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Домики для тюленей установят на Ладоге в Ленинградской области

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На Ладожском озере в Ленинградской области планируется установить домики для тюленей, сделанные из поликарбоната. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на группу «Спасение тюленей» в соцсети «Вконтакте».

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«Домики получаются легкие, дешевые, их легко транспортировать по льду в большом количестве, собирать и разбирать на месте и можно их делать любого размера», — цитирует телеканал сообщение.

Сначала специалисты хотели использовать в качестве материала перевернутые строительные полиэтиленовые ванны, однако от плана пришлось отказаться из-за тяжести и тесноты подобных «помещений». Снежные домики тонули и очень быстро исчезали из-за ветров, кроме того, для их строительства требовалось огромное количество людей.

Пару опытных образцов из поликарбоната установили на заснеженном газоне в Фонде друзей балтийской нерпы. Их протестируют знаменитые постояльцы Крошик и Шлиссик. Если всё пройдет удачно, домики появятся на заливе и на Ладоге, чтобы проверить их на устойчивость к ветрам. Только после этого можно будет запускать из в серийное производство.

По данным телеканала, петербургские тюлени Крошик и Шлиссик в скором времени также примут участие в испытаниях по защите тюленей от гибели в рыбацких снастях.

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