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Тюменца осудят за кражу кроликов на шашлыки

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Уголовное дело возбуждено в отношении жителя села Шестовое в Тюменской области за кражу кроликов. Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как пишет портал «Наш город» со ссылкой на УМВД по Тюменской области, в полицию с заявлением о пропаже трех 1,5-месячных крольчат обратилась жительница села. По ее словам, кто-то проник на ее участок и украл крольчат, сидевших в клетках в хозяйственной постройке. Ущерб она оценила в 2 тыс. рублей.

Полицейским удалось задержать 21-летнего подозреваемого, соседа потерпевшей. Он признал вину и объяснил, что хотел угостить друзей шашлыком. К слову, застолье с шашлыком всё же состоялось.

22 февраля сообщалось, что в Пермский зоопарк вернули кота по кличке Кузя, которого забрали неизвестные из павильона с птицами. После пропажи кота сотрудники зоопарка обратились к общественности с просьбой вернуть животное, поскольку ему необходима специальная диета. Кота принесли к проходной в тот же день.

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