На благоустройство двора на улице Металлургов в Орле выделят 6,5 млн рублей

В Орле объявили очередной конкурс по поиску подрядчика на благоустройство двора по улице Металлургов, 54. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Максимальная стоимость контракта составит 6,6 млн рублей. С 1 апреля по 15 июля подрядчик должен будет завершить ранее начатые работы на тротуарах и проезжей части, установить 12 урн, 14 скамеек и столько же светильников, пишет InfoOrel.ru.

Конкурс на благоустройство этого двора уже успешно проводился в прошлом году, но работы завершить не удалось по вине подрядчика.

Работы проводятся по программе «Формирование современной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда. Помимо двора на Металлургов, 54, в перечень вошли еще 37 объектов.