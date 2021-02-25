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Лидер оппозиции Армении оценил политическую ситуацию в стране

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Власти Армении находятся в агонии и стремятся столкнуть народ с армией. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил лидер оппозиции Вазген Манукян.

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«Власти находятся в агонии и пытаются стравить народ с армией. Нам нужны решимость и сдержанность. Дело уже завершается, мы должны изгнать Пашиняна и восстановить родину едиными усилиями», — отметил он в ходе митинга оппозиции.

По его словам, происходящее нельзя назвать государственным переворотом, так как армия имеет конституционное право указывать на людей, угрожающих безопасности Армении, передает «РИА Новости».

Манукян также призвал полицейских, Службу национальной безопасности и других силовиков присоединиться к армии.

Ранее в этот же день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе.

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