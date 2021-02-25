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Неизвестные напали на автомобиль мэра французского города Брон

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В центре Франции неизвестные бросили камни в автомобиль мэра французского города Брон Жеремии Брео. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает издание CNEWS.

«Группа молодых людей, человек десять, начала нас оскорблять,угрожать нам физически, а потом по мере сил бросать в нас снаряды», — рассказал он.

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Брео в начале недели вместе с коллегами опубликовал открытое письмо в газете Le Figaro, которое называлось «Угрожать мэру — это угрожать республике». В нем говорилось о лишении гражданских прав жителей страны, замеченных в насильственных действиях по отношению к власти.

В среду, 24 февраля, мэр возвращался с деловой встречи, тогда неизвестные напали на автомобиль, в котором также находились его коллеги.

«Нет никакой причины, чтобы республика прислушивалась к голосам тех, кто не уважает ее представителей», — сказал мэр.

Ранее, 21 февраля, стало известно, что кортеж министра внутренних дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги подвергся нападению, один из нападавших убит, еще двое задержаны. По предварительным данным, министр не пострадал.

Сообщалось, что трое вооруженных людей начали стрелять по кортежу из автомобиля Toyota.

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