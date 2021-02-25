Жителям Москвы пообещали метеорологические «качели» в марте

Март в Москве будет характеризоваться резкой и частой сменой погодных условий, температура воздуха — нестабильностью. Об этом сообщается на сайте центра погоды «Фобос» в четверг, 25 февраля.

Синоптики напомнили, что календарная зима еще не закончилась, а погода уже напоминает весеннюю — быстро и резко меняется.

Так, несколько дней назад температура воздуха в столице обновила минимум нынешней зимы — столбики термометров опустились до –25 градусов, а уже 26 января воздух прогреется до +3...+5 градусов.

«Однако это далеко не весна, и уже в ночь на воскресенье столицу ожидает понижение температуры до –4…–6°, а, значит, и сильнейшая гололедица», — отметили в «Фобосе».

В первой декаде марта температурные колебания продолжатся: столбик термометра будет то опускаться до –10...–15 градусов, то подниматься до 0...+5 градусов. Похожая ситуация ожидает и атмосферное давление, которое в начале марта будет выше нормы.

В городе будет теплее на 1–3 градуса выше положенных по климату значений. Средняя температура воздуха в Москве ночью в начале марта должна составлять –5...–10 градусов, а в конце — 0...–5 градусов. Днем будет –1...–6 градусов, а ближе к апрелю — +2...+7 градусов.

Ранее в четверг руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей центра Европейской России о резком потеплении, которое будет сопровождаться мокрыми осадками и гололедицей.

В столичном регионе 25 февраля будет мокрый снег, дождь и усиление ветра.

Существенно повысится температура в Черноземье и на юге страны.

Накануне Гидрометцентр сообщил, что серьезное потепление принесет в столичный регион циклон, который движется по акваториям северных морей.