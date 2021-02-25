Главы фирм в Орле ожидают суда за хищение 229 млн при строительстве медцентра

Прокуратура Орловской области утвердила обвинительное заключение по делу о хищении свыше 229 млн рублей при строительстве медцентра, который в народе прозвали «Титаником». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, с мая 2012 года по декабрь 2014-го ЗАО «Союзинформ» и ООО «Стройком» занимались строительством многопрофильного медцентра БУЗ «Орловская областная клиническая больница». Полностью свои обязательства по контракту они не выполнили, стоимость в актах выполненных работ оказалась завышена, пишет InfoOrel.ru.

Размер ущерба, причиненного бюджету, составил 229 млн рублей. Гендиректор «Союзинформ», его заместитель, а также руководитель «Стройком» обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Как уточняют в пресс-службе МВД России по региону, один из фигурантов дела находится под стражей, двое других — под подпиской о невыезде. Еще один объявлен в международный розыск.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы в скором времени будут переданы в Советский районный суд Орла для рассмотрения.