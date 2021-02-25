СБУ объявила в государственный розыск Анатолия Шария

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила блогера, лидера Партии Шария Анатолия Шария в государственный розыск. Об этом четверг, 25 февраля, сообщили в ведомстве.

«Анатолий Шарий 25 февраля не явился в СБУ для участия в допросе в качестве подозреваемого. Он объявлен в государственный розыск», — говорится в сообщении СБУ в Facebook.

Отмечается, что следователи ознакомили адвоката Шарии Валентина Рыбина с материалами производства, на основании которых было предъявлено обвинение его подзащитному.

Помимо этого, адвокат получил ходатайство об избрании Шарию меры пресечения, которое далее будет направлено в суд.

Ранее в этот день в Telegram-канале издания «Шарий.net» сообщалось, что СБУ ознакомила защитников блогера с материалами обвинения, в которых ходатайствует о его задержании и начале процедуры экстрадиции по подозрению в госизмене.

Шарий не находится на территории Украины с 2012 года. Спустя год власти Литвы предоставили ему политическое убежище, в связи с чем он получил вид на жительство на территории Евросоюза.

На Украине действует партия блогера — Партия Шария. Она принимала участие в выборах в местные органы власти в конце октября 2020 года.

16 февраля стало известно, что СБУ заподозрила Шария в преступлениях, направленных против государства.

Подозрение было объявлено по двум статьям УК Украины: «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». Кроме того, в ведомстве указывали на якобы подтвержденные экспертизой факты подрывной деятельности Шарии против Украины.

Сам Шарий в эфире телеканала «112» заявлял, что будет бороться за свои права в Европе, а не на Украине.