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Лавров и глава МИД Армении обсудили ситуацию в республике

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Армении Ара Айвазян обсудили по телефону ситуацию в республике. Об этом сообщила в четверг, 25 февраля, пресс-служба МИД РФ.

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Во время телефонного разговора Айвазян проинформировал Лаврова о последнем развитии событий в Армении. Глава МИД РФ отметил, что Россия рассматривает ситуацию в республике как ее внутреннее дело.

«С российской стороны подчеркнуто, что рассматриваем ситуацию как внутреннее дело Армении, рассчитываем на ее урегулирование в мирном русле», — заявили в МИД РФ.

Ранее в этот же день Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер-министр назвал это попыткой военного переворота и освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. С того момента в стране продолжаются акции протеста.

Документ, который в ноябре 2020 года подписали Ереван и Баку при посредничестве Москвы, предусматривал прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян счел соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности покинуть пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.

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