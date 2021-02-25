Врач рассказал о сложностях родов пациенток с пересаженными органами

Самое сложное при ведении беременности пациенток с пересаженными органами заключается в отмене препаратов, рассказал директор ФГБУ «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье в ходе пресс-конференции в МИЦ «Известия» 25 февраля.

«Прежде всего отмена препаратов, которые могут влиять на развитие плода и приводить к аномалиям в развитии. Прежде всего, микофенолаты, азатиоприн. Сама возможность их отмены зависит от функции органов. Мы должны понимать, насколько отмена этих препаратов не приведет к реакции отторжения, когда снова придется увеличить иммуносупрессию и создать соответствующие противопоказания к беременности», — сказал Готье.

Для каждого выбора момента зачатия и дальнейшего ведения беременности врачи должны быть уверены, что состояние органа, его функция и состояние всего организма достаточно стабильны, чтобы обеспечить успешное протекание беременности, добавил он.

«Сложные операции, такие как трансплантация органов, нужно делать пациентам, которые понимают, что они получают второй шанс на жизнь. И относятся к возможности беременности, как к очередному испытанию для организма и действовали бы в содружестве с наблюдающими их докторами», — заключил Готье.

Ранее, 23 февраля, сообщалось, что беременным женщинам, у которых был подтвержден коронавирус или выявлено подозрение на наличие COVID-19, значительно чаще свойственны преждевременные роды.