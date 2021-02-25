Правительство снизило предельную отпускную цену на «Спутник V»

Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом 25 февраля рассказали в пресс-службе правительства.

Ранее ее стоимость составляла 1942 рубля, теперь — 866,81 рубля за два компонента, без налога на добавленную стоимость.

Как заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, это стало возможным благодаря оптимизации технологии промышленного производства и увеличению его объемов. Он отметил, что производство вакцины представляет собой социальный заказ государства отечественной фармацевтической промышленности.

«Подчеркну, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется исключительно на вакцину, применяющуюся в масштабных государственных российских программах иммунизации», — добавил Мантуров.

18 января Мантуров сообщил о том, что в России за первые три месяца 2021 года выпустят около 33 млн доз вакцины «Спутник V».

Первая в мире вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи.

Также «Спутник V» уже одобрили в Белоруссии, Казахстане, Венгрии, Боливии, Сербии, Узбекистане, Алжире, Палестине, Венесуэле, Республике Гвинея, Туркмении, Монголии, Ливане, Аргентине, ОАЭ, Иране, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Мьянме, Бахрейне, Парагвае, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Пакистане, Габоне, Сан-Марино, Гандурасе и Египте.

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