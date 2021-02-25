В Турции осудили действия протестующих в Армении

Анкара с осуждением относится к попытке переворота в Армении, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции в Будапеште по итогам переговоров со своим венгерским коллегой Петером Сийярто в четверг, 25 февраля.

«Турция против попыток насильственного захвата власти в любой стране мира. Это также касается и событий в Армении», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день армянский лидер Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики в Ереване. Политик заявил, что он и его семья «ни при каких обстоятельствах» не собираются бежать из страны. Он отметил, что внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые необходимо обсудить.

Сейчас в городе одновременно проходят митинги сторонников Пашиняна и оппозиции.

До этого в четверг Генштаб вооруженных сил Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и предостерег его от применения силы против своего народа. Глава армянского кабмина назвал это попыткой военного переворота.

Кроме того, 24 февраля несколько десятков демонстрантов ворвались в здание Ереванского государственного университета (ЕГУ). Члены оппозиционного «Движения спасения родины» призывали студентов и преподавателей присоединиться к требованию отставки Пашиняна.

Координатор этого движения Ишхан Сагателян анонсировал ежедневные протесты оппозиции с требованием отставки главы правительства.

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, подписанный Ереваном и Баку при участии Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армянский премьер считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре прошлого года он заявлял о готовности подать в отставку, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция отвергла эту инициативу.