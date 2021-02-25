В центре Москвы сосулька упала на голову женщине

Сосулька упала с крыши дома на голову женщине в центре Москвы. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на Ладожской улице. Женщина получила травмы, характер которых не уточняется.

По информации телеканала, на место случившегося выехали медики.

9 февраля сообщалось, что в Подмосковье 12-летний ребенок пострадал после падения сосульки с крыши дома. ЧП произошло в Электростали возле одного из домов на проспекте Ленина.

Следственный комитет тогда начал доследственную проверку по факту произошедшего.