Пашинян заявил о невозможности военного переворота в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в четверг, 25 февраля, что госпереворота в стране не получится. Трансляция общения политика со СМИ ведется в прямом эфире в его аккаунте в Facebook.

«Военного переворота не получится. Все кончится мирно. Мы вместе с народом решим, что делать», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Премьер подчеркнул, что право народа формировать власть не должно ставиться под сомнение.

Ранее в четверг он вышел к своим сторонникам в Ереване и возглавил их шествие по центральным улицам города. Вместе с сыном политик прошел по городу, в частности мимо площади Свободы, где запланирована акция оппозиции.

Глава кабмина обещал выступить перед поддерживающими его людьми в 16:00 по местному времени (15:00 мск) на площади Республики. По его словам, внутри страны у армян «врагов нет», но есть вопросы, которые нужно обсудить. Он отметил, что опасность переворота в стране «управляема», а призывы к отставке со стороны военных были «эмоциональной реакцией».

На вопрос, кому сейчас подчиняются Вооруженные силы Армении, Пашинян ответил։ «Народу и премьеру».

Ранее в этот же день армянский Генштаб Вооруженных сил потребовал отставки премьер-министра. Глава кабмина назвал это попыткой военного переворота.

На фоне этого Пашинян уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна.

В среду президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генштаба ВС Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова главы правительства о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Ереваном Баку ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Как отмечал Пашинян, соглашение является единственным способом завершения кровопролития в Карабахе. В декабре прошлого года он заявлял о готовности к отставке, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы правительства. Оппозиция отвергла эту инициативу.