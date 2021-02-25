В Skoda рассказали о новом хетчбэке Fabia

Чешская компания Skoda опубликовала 25 февраля на своем официальном сайте новые изображения хетчбэка Fabia четвертого поколения, а также подробности о модели.

Автомобиль будет построен на новой платформе MQB-A0. Длина хетчбэка составит 4107 мм, что на 110 мм больше предшественника, а размер колесной базы вырастет на 94 мм — до 2564 мм. Объем багажного отделения увеличится на 50 л — до 380 л, а при сложенных задних сиденьях полезное пространство вырастет до 1190 л.

Кроме того, производитель обещает сделать новую Fabia самым аэродинамическим автомобилем в своем классе: коэффициент лобового сопротивления уменьшится с 0,32 до 0,28.

На европейском рынке модель предложат с бензиновыми двигателями мощностью 65 и 80 л.с. Коробка передач — пятиступенчатая «механика». Кроме того, будут доступны версии с турбонаддувом мощностью 95 и 110 л.с.

Европейским покупателям также предложат новый хетчбэк Skoda Fabia с 1,5-литровым турбодизельным двигателем мощностью 150 л.с.

В список доступного оборудования войдут виртуальная приборная панель, светодиодные фары, а также девять подушек безопасности.

8 февраля сообщалось, что российские дилеры компании Skoda в начале 2021 года приостановили выдачу автомобилей Octavia нового поколения.

Причина — в бортовой системе экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС», у которой возникли проблемы с активацией. В компании Skoda изданию рассказали, что проблема уже почти решена, однако дату начала выдачи машин не назвали. Таких автомобилей по всей России уже скопилось около 2 тыс.