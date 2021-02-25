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В Кремле пообещали продолжить борьбу с бедностью в России

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В работе по преодолению бедности в России есть препятствующие факторы, но власти не намерены опускать руки. Об этом 25 февраля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Да, не всё получается, да, различные факторы иногда серьезно мешают в этой работе… Но никто руки опускать не собирается, и работа эта будет продолжаться», — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что для главы государства борьба с бедностью является «абсолютнейшим приоритетом». По словам пресс-секретаря, эта тема фигурирует во всех национальных планах развития и без нее не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию.

«Работа по борьбе с бедностью ведется на постоянной основе», — добавил он.

Ранее, 12 февраля, Песков заявил, что ситуация со снижением доходов жителей России требует скоординированной работы, которая уже ведется.

В конце января президент России Владимир Путин во время выступления на «Давосской неделе» назвал ключевой задачей мирового общества выход из бедности.

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