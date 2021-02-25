Россияне назвали олицетворяющее страну животное

Бурый медведь является лучшим олицетворением России среди животных и может служить ее национальным символом. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, опубликованные в четверг, 25 февраля.

Наиболее подходящим символом бурого медведя посчитали 62%. Кроме того, респонденты называли амурского или уссурийского тигра (11%), орла или двуглавого орла (9%), собаку (7%). По 5% упомянули волка и льва, по 3% опрошенных вспомнили кошку или лошадь. Лося, оленя и рысь вспомнили по 2%. Около 15% затруднились с ответом.

Уточняется, что самым крупным хищным млекопитающим, обитающим на суше, 9% граждан считают белого медведя, почти две трети (66%) дали другой ответ, 25% затруднились ответить.

Большая часть россиян (88%) корректно определили значение Красной книги России, отметив, что это перечень видов растений и животных на грани исчезновения. При этом 10% определили книгу как перечень уникальных видов растений и животных, которыми мы гордимся больше всего. Среди опрошенных 6% посчитали, что это полный список видов растений и животных, которых можно встретить на территории России, а 5% затруднились с ответом.

Среди животных, занесенных в Красную книгу, помимо белого медведя 48% россиян назвали амурского, уссурийского, дальневосточного и бенгальского тигров, а также барса, ирбиса и дальневосточного леопарда (по 6%). Еще по 3% респондента назвали зубра и рысь, а 40% затруднились ответить.

В ноябре 2020 года россияне перечислили в опросе, проведенном ВЦИОМом, главные символы страны. Так, 10% респондентов назвали главным символом страны сам народ, 8% высказались за любовь к Родине и патриотизм, столько же отметили государственный флаг, 7% назвали герб.