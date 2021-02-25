Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России

Австрия поместила экс-чиновника российского Минкультуры Бориса Мазо под предэкстрадиционный арест для дальнейшей передачи РФ. Об этом 25 февраля пишет газета Die Presse.

При этом, по словам защиты Мазо, транспортировка может угрожать его жизни, поэтому до экстрадиции будет проведена независимая экспертиза.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд», — отметила ТАСС вице-председатель земельного суда Кристина Зальцборн.

23 февраля в суд поступил запрос адвокатов Мазо с просьбой об освобождении их подзащитного из-под стражи. Ранее Мазо подавал прошение о предоставлении политического убежища в Австрии. Он называет свое преследование в России политически мотивированным.

Австрийский суд разрешил экстрадицию Мазо еще в 2020 году. Он является фигурантом «дела реставраторов» о хищении 450 млн рублей бюджетных средств при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, Мазо, экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Соучастников Мазо арестовали, сам он скрылся за границей.

Россия объявила Мазо в международный розыск в июне 2018 года. Тогда же Басманный суд Москвы вынес в его отношении решение о заочном аресте.