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Австрия арестовала экс-чиновника Минкультуры Мазо для выдачи России

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Австрия поместила экс-чиновника российского Минкультуры Бориса Мазо под предэкстрадиционный арест для дальнейшей передачи РФ. Об этом 25 февраля пишет газета Die Presse.

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При этом, по словам защиты Мазо, транспортировка может угрожать его жизни, поэтому до экстрадиции будет проведена независимая экспертиза.

«Решение об экстрадиции вступило в силу. Это подтвердил Высший земельный суд», — отметила ТАСС вице-председатель земельного суда Кристина Зальцборн.

23 февраля в суд поступил запрос адвокатов Мазо с просьбой об освобождении их подзащитного из-под стражи. Ранее Мазо подавал прошение о предоставлении политического убежища в Австрии. Он называет свое преследование в России политически мотивированным.

Австрийский суд разрешил экстрадицию Мазо еще в 2020 году. Он является фигурантом «дела реставраторов» о хищении 450 млн рублей бюджетных средств при строительстве комплекса зданий и фондохранилища Эрмитажа. По данным следствия, Мазо, экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и предприниматель Никита Колесников организовали заключение госконтракта без реального намерения его исполнить. Соучастников Мазо арестовали, сам он скрылся за границей.

Россия объявила Мазо в международный розыск в июне 2018 года. Тогда же Басманный суд Москвы вынес в его отношении решение о заочном аресте.

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