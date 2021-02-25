Аксенов заявил об отсутствии в Крыму войны с Украиной

Крым не ведет войны с Киевом, украинские чиновники в собственных «головах и кабинетах» воюют с полуостровом. Об этом 25 февраля заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов, комментируя выдвинутые против него обвинения на Украине.

«Фейковая прокуратура несуществующей автономной республики Крым обвинила меня и председателя Госсовета Республики Крым Владимира Константинова в «нарушении законов и обычаев ведения войны». Мы никакой войны с Украиной не ведем, она идет только в головах и в кабинетах этих персонажей», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Аксенов подчеркнул, что результатами его и Константинова «преступных», как утверждают в Киеве, действий являются мир и согласие на полуострове.

Он отметил, что в Крыму успешно развиваются экономика, инфраструктура, социальная сфера, а также строятся уникальные объекты.

Аксенов добавил, что именно Киев нарушает главный закон ведения войны — «не трогать мирное население».

Накануне пресс-служба «прокуратуры АР Крым и города Севастополя» (подразделение офиса генпрокурора Украины) со ссылкой на главу ведомства Игоря Поночовного сообщила о предъявлении обвинения главам Совмина и Госсовета Крыма по ч. 1 ст. 438 украинского УК «Нарушение законов и обычаев войны».

Речь идет о «совершении широкомасштабного и систематического присвоения общественного имущества», находящегося, как считает Киев, в госсобственности Украины. К такому имуществу Поночовный отнес детский центр «Артек» и предприятие «Черноморнефтегаз».

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.