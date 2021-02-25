Байден попросил Салливана остаться послом США в России

Посол США в России Джон Салливан получил предложение от американского президента Джо Байдена сохранить свой пост. Об этом дипломат сообщил 25 февраля «Интерфаксу».

По словам Салливана, речь идет о продлении полномочий на неопределенный срок в течение 2021 года.

«Наши отношения с Россией и наша дружба с русским народом имеют большое значение, и для меня большая честь служить своей стране здесь», — добавил дипломат.

Как отметил Салливан, он ожидает момента, когда сможет путешествовать по России и знакомиться с еще большим количеством россиян, узнавать еще больше о стране.

Госсекретарь США Майк Помпео привел Салливана к присяге 23 декабря 2019 года. Ранее дипломат говорил, что надеется на укрепление отношений Москвы и Вашингтона.

Американский посол прибыл в РФ 16 января 2020 года. По прибытии он говорил, что хотел бы сначала узнать Москву, а потом посетить другие российские города.