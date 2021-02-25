В Роспотребнадзоре рассказали о возможных причинах появления новой волны COVID-19

Динамика распространения новой волны COVID-19 зависит от поведения людей, не следующих рекомендациям по соблюдению ограничительных мер. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил замдиректора центра эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский

«Волна может быть только в одном случае — если ослабнут мероприятия по предупреждению распространения коронавируса. В частности, я замечаю, что меньше людей стали носить маски или носят их, спустив с носа», — отметил он в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Покровский отмечает, что динамика распространения коронавируса зависит от поведения людей. Именно ограничительные меры, по его словам, позволили оказать необходимую помощь населению. Он сравнил летнее время в условиях пандемии, когда у вируса было меньше возможностей распространения, и осеннее, когда в сентябре снова случился подъем заболевания.

Ранее в этот день заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что власти Москвы надеются к лету минимизировать ограничения из-за коронавируса, если позволит эпидемиологическая ситуация. Он добавил, что гостиничный бизнес и сфера культурно-массовых мероприятий могут вернуться на прежние показатели, когда будут сняты ограничения по передвижению.

В тот же день инфекционист, главный врач медицинского центра «Лидер-Медицина» Евгений Тимаков рассказал о том, что возможный весенний подъем заболеваемости COVID-19 не совсем корректно будет называть третьей волной коронавируса.

В начале февраля мэр столицы Сергей Собянин допустил, что основные ограничения в Москве могут быть сняты к маю, если сохранится тренд на улучшение эпидемиологической ситуации в городе.

По данным оперштаба на 25 февраля, в России за минувшие сутки выявили 11 198 новых случаев коронавируса, это наименьшее число с 7 октября 2020 года. В Москве — 1406 новых пациентов.

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