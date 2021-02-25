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Суд не стал арестовывать напавших на полицейских в аэропорту Новосибирска

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Обской городской суд Новосибирской области отказался помещать под стражу авиадебоширов, которые 23 февраля оказали сопротивление полицейским в аэропорту Толмачево. Об этом 25 февраля сообщается на сайте суда.

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«Рассмотрено ходатайство… об избрании меры пресечения в отношении Алексеева Андрея, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти», «Оскорбление представителя власти»). Суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

Также суд отказал в аресте и второго подозреваемого.

В ходе допроса оба дебошира дали признательные показания. Постановление суда в законную силу не вступило.

Утром 23 февраля подозреваемые в состоянии алкогольного опьянения на борту самолета Новосибирск — Москва, который находился на стоянке в новосибирском аэропорту, высказывали в адрес окружающих нецензурные выражения. Действия дебоширов пытались пресечь члены экипажа, но мужчины отказались покидать лайнер, после чего экипаж вызвал сотрудников полиции. Подозреваемые оказали им сопротивление, применив насилие, и в дежурной части продолжили оскорблять правоохранителей.

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