Минздрав снизил отпускную цену «Спутника V» до 866 рублей за две дозы

Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на «Спутник V». Теперь цена вакцины составляет 866 рублей 81 копейку. В эту стоимость входят обе дозы препарата, сообщает телеканал «Известия». Ранее цена обоих компонентов была на уровне 1942 руб. Стоимость снизилась благодаря оптимизации производства. Также удалось увеличить объём изготовления вакцины, что тоже положительно сказалось на его цене.

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