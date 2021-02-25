На Сахалине проходит операция по спасению рыбаков с треснувшего льда

На Сахалине добровольцы спасают рыбаков с треснувшего льда. На сушу пытаются вернуться несколько десятков человек. Людей перевозят на снегоходах. Вопреки рекомендациям МЧС рыбаки вышли на лед, сообщает телеканал «Известия». В трещину уже провалились мотособака, удочки и улов. ЧП произошло в районе села Стародубское. Трещина пошла в 100 м от берега, данных о пострадавших нет.

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