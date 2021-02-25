Мосгорсуд признал домашний арест Любови Соболь законным

Московский городской суд признал законным домашний арест юриста «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК, включен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента) Любови Соболь. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщили в суде

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Тверского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 23 марта», — заявили в суде.

Ранее, 29 января, суд в Москве поместил Любовь Соболь под домашний арест по делу о нарушении санитарных норм на несанкционированной акции 23 января в Москве.

Аналогичная мера пресечения также избрана судом в отношении брата Алексея Навального — Олега, соратника блогера Олега Степанова, участницы Pussy Riot Марии Алехиной и главы «Альянса врачей» Анастасии Васильевой.

23 января в разных городах России прошли несогласованные акции. В Москве и Санкт-Петербурге также среди задержанных были дети. Вдобавок к этому выяснилось, что некоторые участники несанкционированных акций были больны COVID-19. Их изолировали по месту жительства в связи с диагнозом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело.

За день до этого Симоновский суд Москвы оштрафовал Соболь на 250 тыс. рублей за повторное нарушение порядка проведения массовой акции в связи с призывами принять участие в несанкционированной акции.

21 января МВД России напомнило гражданам, что будет привлекать их к административной ответственности за призывы к участию в несанкционированных митингах.