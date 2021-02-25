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В Кремле высказались о кандидате на пост директора ЦРУ

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Экс-посол США в России, кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс всегда понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом заявил журналистам в четверг, 25 февраля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Он очень хорошо разбирался в российских делах, хорошо понимал Россию, точки натяжения в наших двусторонних отношениях. Он никогда не был глупым «ястребом», всегда был «сбалансированным» американцем, который защищал интересы своей страны, но понимал важность диалога между Москвой и Вашингтоном», — отметил представитель Кремля.

Пескову также задали вопрос о высказывании Бернса о том, что его седые волосы — это «преимущественно результат его работы в России». Пресс-секретарь президента от каких-либо комментариев по этому поводу отказался.

24 февраля на слушаниях в комитете сената по разведке США Бернс заявил, что Россия — это ослабевающая держава. При этом, по его словам, США должны анализировать потенциальные «угрозы» со стороны РФ и не позволять себе недооценивать Москву. Он отметил, что в этом вопросе важны твердость и последовательность, а также расширение влияния США на союзников и партнеров страны.

В начале февраля пресс-служба Белого дома сообщила, что президент США Джо Байден внес на рассмотрение сената кандидатуру бывшего посла Соединенных Штатов в Москве Уильяма Бернса на должность главы ЦРУ.

Бернс был послом США в России в 2005–2008 годах. После этого до 2011 года занимал должность заместителя госсекретаря США. С февраля 2015-го он возглавляет Фонд Карнеги за международный мир. О выдвижении Бернса на пост главы ЦРУ Байден объявил 11 января.

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