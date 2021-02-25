Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

Минздрав России опустил предельную отпускную цену вакцины «Спутник V» с 1942 до 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе правительства России.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что налог на добавленную стоимость не включен, так как речь идет об одной двухкомпонентной дозе.

«Цена вакцины будет единой для всех производственных площадок», — цитирует пресс-служба главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Он также отметил, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется только на вакцину, используемую «в масштабных государственных российских программах иммунизации».

Ранее в этот день стало известно, что Бишкек и Москва договорились о начале производства вакцины «Спутник V» в Киргизии. Первую партию вакцины в республику доставит правительственная делегация, которая прибыла в Москву. Предварительная договоренность подразумевает получение 500 тыс. доз вакцины.

20 февраля в авторской статье швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung было выражено мнение, согласно которому вакцина от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V» стала экспортным хитом. Издание перечислило преимущества российского препарата перед вакцинами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Так, о надежности вакцины РФ свидетельствует и тот факт, что в ее основе лежит уже изученная аденовирусная платформа.

Также в пользу «Спутника V» говорит и его цена, сравнительно низкая на уровне мирового рынка, — $10 за дозу.

Известно, что препарат получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6%, а показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.