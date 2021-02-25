Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Пашинян вышел к своим сторонникам в Ереване
Экономика
В Минэке не согласились с оценками аппарата Титова о риске закрытия почти 10% бизнеса
Мир
Французское издание раскритиковало взгляды Европы на российское оружие
Авто
Правительство отложило начало обязательной фотофиксации ТО до 1 октября
Общество
Выпускники смогут сменить форму сдачи ЕГЭ и ГВЭ и список предметов
Мир
Власти Финляндии объявили о трехнедельном локдауне с 8 марта
Мир
Бишкек и Москва договорились о начале производства «Спутника V» в Киргизии
Авто
АвтоВАЗ прекратил выпуск автомобилей в Казахстане
Мир
Голландский депутат призвал власти страны закупить «Спутник V»

Минздрав вдвое снизил предельную отпускную цену на вакцину «Спутник V»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минздрав России опустил предельную отпускную цену вакцины «Спутник V» с 1942 до 866,81 рубля за два компонента. Об этом сообщили в четверг, 25 февраля, в пресс-службе правительства России.

«Минздрав России перерегистрировал предельную отпускную цену на «Спутник V», — указано в сообщении пресс-службы.

Не в укол сказано: Израиль готов признавать сертификаты о прививке РФ
Минтуризм страны ожидает возобновление турпотока из России в июне-июле

Отмечается, что налог на добавленную стоимость не включен, так как речь идет об одной двухкомпонентной дозе.

«Цена вакцины будет единой для всех производственных площадок», — цитирует пресс-служба главу Минпромторга Дениса Мантурова.

Он также отметил, что зарегистрированная предельная отпускная цена распространяется только на вакцину, используемую «в масштабных государственных российских программах иммунизации».

Ранее в этот день стало известно, что Бишкек и Москва договорились о начале производства вакцины «Спутник V» в Киргизии. Первую партию вакцины в республику доставит правительственная делегация, которая прибыла в Москву. Предварительная договоренность подразумевает получение 500 тыс. доз вакцины.

20 февраля в авторской статье швейцарского издания Neue Zurcher Zeitung было выражено мнение, согласно которому вакцина от коронавирусной инфекции российского производства «Спутник V» стала экспортным хитом. Издание перечислило преимущества российского препарата перед вакцинами компаний Biontech/Pfizer и Moderna. Так, о надежности вакцины РФ свидетельствует и тот факт, что в ее основе лежит уже изученная аденовирусная платформа.

Также в пользу «Спутника V» говорит и его цена, сравнительно низкая на уровне мирового рынка, — $10 за дозу.

Известно, что препарат получил одобрение в Белоруссии, Аргентине, Боливии, Алжире, Сербии, Парагвае, Палестине, Венесуэле, ОАЭ, Туркменистане, Венгрии, Иране, Гвинейской Республике, Тунисе, Армении, Ливане, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (субъект Босния и Герцеговина), Мьянме, Казахстане, Пакистане, Монголии, Бахрейне, Черногории, Сент-Винсенте и Гренадинах, Узбекистане и Габоне.

Первая в мире вакцина от COVID-19 «Спутник V» была зарегистрирована российским Минздравом в августе прошлого года. Ее разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека.

Согласно опубликованным медицинским журналом The Lancet результатам третьей фазы клинических испытаний этой вакцины, эффективность препарата составила 91,6%, а показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021