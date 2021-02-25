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В Кремле поприветствовали успехи Китая в борьбе с нищетой

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Кремль приветствует успехи Китая в борьбе с нищетой, приоритет руководства России — борьба с бедностью. Об этом заявил 25 февраля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представитель КНР Си Цзиньпин сообщил, что Китай одержал полную победу над крайней нищетой. Он заявил, что за последние восемь лет около 100 млн человек поднялись над чертой бедности.

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Журналист задал вопрос Пескову, как он мог бы прокомментировать эту информацию и будет ли раздел по борьбе с бедностью в послании президента Федеральному собранию, а также когда в России возможны подобные заявления от руководства страны.

Представитель Кремля ответил, что Китай — страна с очень большим населением, поэтому такие успехи говорят о планомерном развитии государства. Несмотря на все возникающие сложности с кризисными ковидными и постковидными явлениями, китайским партнерам удается поступательно поддерживать развитие.

«Тема борьбы с бедностью, я подчеркиваю, не с нищетой, а с бедностью, опять же, критерии совсем разные, этого нельзя забывать... является абсолютнейшим приоритетом руководства нашей страны: президента [Владимира] Путина, правительства», — сказал Песков.

По его словам, эта тема фигурирует во всех национальных планах развития. Пресс-секретарь подчеркнул, что без этой темы не проходит ни одно послание президента Федеральному собранию.

Песков отметил, что работа по борьбе с бедностью идет на постоянной основе, различные факторы иногда мешают ей, «но никто руки опускать не собирается и работа эта будет продолжаться».

12 февраля представитель Кремля заявил, что ситуация со снижением доходов россиян требует дальнейшей скоординированной работы, которая уже ведется. Он отметил, что данные Росстата говорят о необходимости проведения работы над повышением доходов жителей России.

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